Haberler Video Dünya Videoları Çin’in insansız uzay aracı Chang'e-5 Ay’a iniş yaptı!

Çin’in insansız uzay aracı Chang'e-5 Ay’a iniş yaptı!

Çin’in insansız uzay aracı Chang'e-5 Ay’a iniş yaptı!
01.12.2020 21:44
Ana Sayfa 00:44
İstanbul Valisi açıkladı! İşte...
Ana Sayfa 01:24
İstanbul'da acı olay! Feci...
Ana Sayfa 00:53
Cenaze töreninde pompalı...
Ana Sayfa 00:42
Açık öğretim ortaokulu ve...
Ana Sayfa 37:42
Bahçeli'den önemli açıklamalar
Ana Sayfa 04:15
İstanbul'un göbeğinde skandal!
Ana Sayfa 00:45
Tülin Yazkan bildiğiniz gibi...
Ana Sayfa 02:02
Kaybettiği cüzdanı bulunan...
Ana Sayfa 03:39
AVM'lere girişte HES kodu...
Ana Sayfa 00:55
Hafta sonları market, bakkal,...
Ana Sayfa 01:10
Başarır'a İYİ Parti'den destek
Ana Sayfa 01:59
Asgari ücret zammı KÇÖ ve izin...

Çin Ulusal Uzay İdaresi, Çin'in Chang'e-5 uzay aracının ayın yüzeyine başarıyla indiğini açıkladı. Programın başarılı olması durumunda Çin, 1960'larda ve 1970'lerde Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği'nin ardından Ay'dan örnek alan üçüncü ülke konumuna ulaşacak


Çin Ulusal Uzay İdaresi, Çin'in uzay programı kapsamında Ay'a gönderilen Chang'e-5 insansız uzay aracının Ay yüzeyine başarıyla iniş yaptığını duyurdu.

Çin, 2022 yılına kadar mürettebatlı bir uzay istasyonuna sahip olma ve sonunda Ay'a insan gönderme umuduyla, askeri amaçlı uzay programına milyarlarca dolar harcadı.

Uzay programının Ay'ın kökeni, oluşumu ve yüzeyindeki volkanik aktivite hakkında bilgi edinmesine yardımcı olmak için ay kayalarını incelemeyi amaçladığı ifade edildi.

ÇİN'DEN KRİTİK "AY" HAMLESİ

Programın başarılı olması durumunda Çin, 1960'larda ve 1970'lerde Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği'nin ardından Ay'dan örnek alan üçüncü ülke olacak.

Dünya Videoları