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Çin’deki sel felaketinde 15 kişi öldü, 4 kişi kayboldu I Video

Çin’deki sel felaketinde 15 kişi öldü, 4 kişi kayboldu I Video
05.07.2023 16:34

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Çin’in Chongqing şehrinde şiddetli yağışın yol açtığı sellerde 15 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu. Kentteki bir ev de selin şiddeti ile yıkılarak sel sularına kapıldı.

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Çin'in güneybatısında bulunan Chongqing'de günlerdir devam eden şiddetli yağışın yol açtığı seller, can kaybına yol açtı. Yerel yetkililer 30 milyon nüfuslu kentte en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin ise kayıp durumda olduğunu açıkladı. Selden en çok etkilenen Wanzhou bölgesinde 2 bin 500'den fazla personel görevlendirildi. On binlerce kişi evlerinden tahliye edilirken, göle dönen cadde ve sokaklarda mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı. Selin ardından çamurla kaplanan bazı noktalarda ise temizleme çalışmaları başladı. Chongqing'de bir ev ise selin şiddetiyle yıkıldı. Yerle bir olan ev sel sularına kapıldı.

Çin Devlet Başkanı Xi yetkililere bölge sakinlerinin güvende olmasına ve kayıpları en aza indirmeye öncelik vermelerini emretti.

Sichuan'da 85 bin kişi tahliye edildi

Komşu Sichuan eyaletinde de şiddetli yağışlardan 460 binden fazla kişi etkilendi. Eyalet hükümetine göre şu ana kadar can kaybı yaşanmazken, 85 binden fazla kişi evlerinden tahliye edildi.

Meteoroloji servisleri Chongqing kentinin yanı sıra, Henan, Sichuan, Guizhou, Hubei, Yunnan ve Shaanxi eyaletleri için şiddetli yağmur uyarısı yapmıştı. Halktan şiddetli yağışların yol açabileceği afetlere karşı hazırlıklı olmaları ve gerekli tedbirleri almaları istenmişti.

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