Haberler Video Dünya Videoları Çin'de turist taşıyan helikopter düştü: 3 ölü

Çin'de turist taşıyan helikopter düştü: 3 ölü

Çin'de turist taşıyan helikopter düştü: 3 ölü
19.03.2021 18:42
Ana Sayfa 01:23
ABD savaş gemisi İstanbul...
Ana Sayfa 00:14
Çin'de turist taşıyan...
Ana Sayfa 07:44
Galatasaray’ın 11’i belli...
Ana Sayfa 01:41
Pitbullun polislere saldırdığı...
Ana Sayfa 00:44
Binnur Kaya'nın çocukluk ve...
Ana Sayfa 00:49
İmamoğlu'na bir tepki daha:...
Ana Sayfa 01:15
Fahrettin Altun sloganı...
Ana Sayfa 00:24
Ayşenur Arslan'dan skandal...
Ana Sayfa 04:22
Berrak - Uraz aşkı canlı...
Ana Sayfa 01:38
Kaçak pavyonlara baskın! 250...
Ana Sayfa 00:53
Survivor Sabriye Şengül...
Ana Sayfa 02:39
İki bakan yangın bölgesinde!...

Turist taşıyan helikopterin denize düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise kayboldu.


Çin'in Fujian bölgesindeki Xiamen kentinde helikopter kazası gerçekleşti.

4 turisti taşıyan helikopter henüz bilinmeyen bir nedenle denize çakıldı.

3 ÖLÜ, 1 KAYIP

Yerel medya kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, diğer kişinin kayıp olduğunu belirtti. Kayıp kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü, helikopterin düşüş nedenine ilişkin de inceleme başlatıldığı duyuruldu.

Kaza anı ise kameraya yansıdı.

Dünya Videoları