Çin'de turist taşıyan helikopter düştü: 3 ölü

Turist taşıyan helikopterin denize düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise kayboldu.
Çin'in Fujian bölgesindeki Xiamen kentinde helikopter kazası gerçekleşti.
4 turisti taşıyan helikopter henüz bilinmeyen bir nedenle denize çakıldı.
3 ÖLÜ, 1 KAYIP
Yerel medya kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, diğer kişinin kayıp olduğunu belirtti. Kayıp kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü, helikopterin düşüş nedenine ilişkin de inceleme başlatıldığı duyuruldu.
Kaza anı ise kameraya yansıdı.