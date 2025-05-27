Çin’de kimya fabrikasında feci patlama videosu: 5 ölü, 19 yaralı

Çin'in Shandong eyaletine bağlı Gaomi kentinde bulunan Shandong Youdao Kimya fabrikasında meydana gelen patlama, ülke genelinde büyük yankı uyandırdı. Patlamada 5 kişi hayatını kaybederken, 19 kişi de yaralandı.

Korkunç Anlar Kamerada

Patlama anı, fabrikanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, devasa bir tankın büyük bir gürültüyle havaya uçtuğu ve yanındaki tankta çalışan bir işçinin can havliyle kaçmaya çalıştığı görülüyor. Patlamayla birlikte gökyüzüne yükselen alev topu ve yoğun duman paniği artırdı.

232 Acil Durum Görevlisi Sevk Edildi

Olayın hemen ardından bölgeye 232 acil durum görevlisi sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması ve yaralılara müdahale edilmesi için geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Shandong eyalet yetkilileri, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Patlamanın Etkisi Kilometrelerce Uzakta Hissedildi

Görgü tanıkları, patlamanın etkisiyle fabrikanın 3 kilometre uzağındaki bir deponun camlarının kırıldığını aktardı. Bölge halkı büyük korku yaşarken, çevredeki bazı yerleşim alanları tedbir amaçlı tahliye edildi.

Tehlikeli Madde Üretimi Yapılıyordu

Patlamanın meydana geldiği Shandong Youdao Kimya fabrikasının, pestisitlerin yanı sıra tıbbi amaçlı kimyasallar ürettiği biliniyor. Tehlikeli madde üretiminin yapıldığı tesiste yeterli güvenlik önlemleri olup olmadığı tartışma konusu oldu.

Soruşturma Başlatıldı

Çin devlet medyası, olayla ilgili resmi bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Yetkililer, patlamanın kesin nedeninin yapılacak teknik incelemenin ardından açıklanacağını bildirdi.