Çin uzaya iki yeni uydu fırlattı

Çin’in ‘Shiyan-30 01’ ve ‘Shiyan-30 02’ uydularını uzaya fırlattığı bildirildi.

Çin, bugün Pekin saatiyle 11.00'de Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nde Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketiyle 'Shiyan-30 01' ve 'Shiyan-30 02' uydularını uzaya fırlattı. Uydular öngörülen yörüngelerine oturdu ve fırlatma misyonu tamamlandı. Uyduların esas olarak dünya gözlem teknolojisinin test edilmesi amacıyla kullanılacağı belirtildi.

Bu fırlatma, Uzun-Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 598'inci görevi olarak kayıtlara geçti.

