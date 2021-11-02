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CIA Başkanı Burns, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patrushev ile görüştü

CIA Başkanı Burns, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patrushev ile görüştü
02.11.2021 18:12
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Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan Donbas geriliminin ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ukrayna ve Belarus sınırına yakın olan Rusya'nın Yelnya kasabası yakınlarına askeri yığınak yapıldığına ilişkin uydu görüntüleri dünya gündemine bomba gibi düştü. Görüntülere ilişkin peş peşe açıklamalar geldi. ABD 'endişeliyiz' değerlendirmesinde bulunurken Kremlin'den ‘düşük kaliteli sahte haber’ değerlendirmesi geldi. Öte yandan CIA Başkanı Burns, Moskova'da Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patrushev ile görüştü.

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