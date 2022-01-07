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CHP'li İBB'deki işçi kıyımının mağdurlarından A Haber’e önemli açıklamalar

CHP'li İBB'deki işçi kıyımının mağdurlarından A Haber’e önemli açıklamalar
07.01.2022 01:17

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CHP'li Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na geldikten sonra büyük bir işçi kıyımı gerçekleştirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Hiçbir işçiyi işten çıkarmayacağız, namus sözü veriyorum." demesine rağmen CHP'li İBB'nin gerçekleştirdiği işçi kıyımının mağdurları A Haber ekranlarında yaşadıklarını anlattı. Stüdyoda konuşmak için söz alan Muhammed Erkalp, "Teknik personelleri gönderip, işten anlamayan onlarca kişiyi işe aldılar. Bu nasıl liyakat anlayışıdır? Mesele liyakat değil siyasi" ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

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