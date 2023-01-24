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Cezayir'de eğitim uçuşu yapan askeri helikopterin düşmesi sonucu 3 askerin hayatını kaybetti

Cezayir'de eğitim uçuşu yapan askeri helikopterin düşmesi sonucu 3 askerin hayatını kaybetti
24.01.2023 00:06 - Son Güncelleme: 24.01.2023 00:31

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Cezayir Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ayn el Defla vilayetinde eğitim uçuşu yapan askeri helikopterin düşmesi sonucu 3 askerin hayatını kaybettiği aktarıldı.

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Cezayir'de eğitim uçuşu yapan askeri helikopter düştü. Cezayir Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mi-171 tipi helikopterin Ayn el Defla vilayetinde yer alan El Ataf bölgesinde düştüğü ve helikopterde bulunan 3 askerin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, kazanın nedenlerini ve koşullarını belirlemek için soruşturma açıldığı ifade edildi.

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