Çatışma anları kamerada! ABD’de Kentucky’deki silahlı saldırının polis görüntüleri yayınlandı

ABD'nin Kentucky eyaletine bağlı Louisville kentinde, Old National adlı bankada 5 kişiyi öldüren bir çalışanın polis tarafından etkisiz hale getirildiği anların görüntüleri paylaşıldı.

ABD'nin Kentucky eyaletindeki Louisville kentinde bulunan Old National adlı bankada çalışan 25 yaşındaki Connor Sturgeon'un içerideki 5 kişiyi öldürdüğü, 9 kişiyi yaraladığı saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Louisville Metro Polis Departmanı, 10 Nisan'da yerel saatle 08.30'da gerçekleştirilen saldırıya polisin müdahale ettiği anların görüntülerini yayınladı. İhbar üzerine bankaya giden iki polisin vücut kameralarına yansıyan görüntülere göre polisler araçtan inmeden kurşunların hedefi oluyor. Polislerden biri saldırganın açtığı ateş sonucu başından vurulup yere yığılırken, diğeri de yaralanmasına rağmen siper alıp operasyona devam etti. Meslektaşlarından telsiz üzerinden yardım isteyen polis, çatışmaya başladığı saldırganı etkisiz hale getirdi.



Başından vurulan polis yoğun bakımda

Saldırgan, toplu saldırılarda kullanılan ve katliam silahı olarak bilinen "AR-15" tipi silah kullanırken, başından vurulan Nicolas Wilt adlı polisin ise beyin ameliyatı geçirdiği, sağlık durumunun kritik olduğu açıklandı. Wilt'in 31 Mart'ta polis akademisinden mezun olduğu belirtildi.

ABD medyasında, saldırganın işten çıkarıldığını öğrendikten sonra saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilse de polis saldırının nedeninin henüz bilinmediğini ifade ediyor.

Öte yandan, saldırganın saldırı anında Instagram üzerinden canlı yayın yaptığı belirtilmişti.