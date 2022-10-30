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Bu treni gören bir daha baktı! Dünyanın en uzunu: Tam 1,9 kilometre uzunluğunda ve 100 vagon!

Bu treni gören bir daha baktı! Dünyanın en uzunu: Tam 1,9 kilometre uzunluğunda ve 100 vagon!
30.10.2022 12:14

OTOMATİK OYNAT

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İsviçre'de sefer yapan 1,9 kilometre uzunluğundaki 100 vagonlu yolcu treninin, dünyanın en uzun yolcu treni seferini gerçekleştirdiği açıklandı. Trenin yolculuğunu İsviçre halkı da yakından takip etti.

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