Bu treni gören bir daha baktı! Dünyanın en uzunu: Tam 1,9 kilometre uzunluğunda ve 100 vagon!

İsviçre'de sefer yapan 1,9 kilometre uzunluğundaki 100 vagonlu yolcu treninin, dünyanın en uzun yolcu treni seferini gerçekleştirdiği açıklandı. Trenin yolculuğunu İsviçre halkı da yakından takip etti.
İsviçre'de sefer yapan 1,9 kilometre uzunluğundaki 100 vagonlu yolcu treninin, dünyanın en uzun yolcu treni seferini gerçekleştirdiği açıklandı. Trenin yolculuğunu İsviçre halkı da yakından takip etti.
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