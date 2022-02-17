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Brezilya’daki sel ve toprak kayması felaketinde ölü sayısı 67’ye yükseldi

Brezilya’daki sel ve toprak kayması felaketinde ölü sayısı 67’ye yükseldi
17.02.2022 09:07

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Brezilya’nın Rio de Janeiro eyaletinde meydana gelen sel ve toprak kayması felaketinde can kaybı 67’ye yükseldi. Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletine bağlı olan ve dağlık bölgede bulunan Petropolis şehrinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında can kaybı 67’ye yükseldi. Bölgede en az 54 ev yıkılırken, evsiz kalan 370 kişi sığınaklara yerleştirildi. Yaşanan felakette kaybolanları arama-kurtarma çalışmaları 400 itfaiyecinin katılımıyla yürütülürken, kaybolan kişi sayısı henüz netlik kazanmadı. Yetkililer, can kaybının artmasından korktuklarını ifade ederken, şu ana 21 kişinin sağ kurtarıldığını açıkladı.

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