Brezilya’da yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 22 ölü 13 yaralı

Giriş Tarihi: 21 Aralık 2024 19:34 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2024 19:34

Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde büyük bir trafik kazası meydana geldi. Teofilo Otoni kasabasına yakın ana otoyolda, 45 kişilik yolcu otobüsü, kiremit yüklü bir kamyonla çarpıştı ve otobüs alev aldı. Kazada, otobüsün içerisine sıkışan 22 kişi hayatını kaybetti.

ALEVLER SAATLER SÜREREK SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye görevlilerinin olay yerine sevk edilmesinin ardından, alevlerin söndürülmesi için saatler süren bir çalışma gerçekleştirildi. İtfaiye ekipleri, "Alevler söndürüldü ve içeride mahsur kalan 22 kişinin kömürleşmiş cesedi çıkarıldı" şeklinde açıklama yaptı. Kazada 13 yolcu ise sağ olarak kurtarıldı.

KAMYONUN ALTINDA KALAN ARAÇTA 3 KİŞİ SAĞ KURTULDU

Kaza sırasında kamyonun altında kalan başka bir araçta bulunan 3 kişi de sağ olarak kurtarıldı. Kazanın, yolcu otobüsünün lastiğinin patlaması sonucu şoförün kontrolü kaybetmesiyle meydana geldiği öğrenildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yetkililer, otobüsün içindeki diğer yolcuların kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü ve vince ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolun açılması için çalışmalar devam ediyor.