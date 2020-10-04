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Brezilya'da süpermarkette can pazarı! Raflar domino taşı gibi devrildi...

Brezilya'da süpermarkette can pazarı! Raflar domino taşı gibi devrildi...
04.10.2020 23:30

Brezilya’nın Maranhao eyaletine bağlı Sao Luis kentinden bulunan Mix Mateus Atacarejo isimli süpermarkette adeta can pazarı yaşandı. Metal rafların domino taşı gibi devrilmesi sonucu birçok kişi rafların altında kaldı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.


Brezilya'nın Maranhao eyaletine bağlı Sao Luis kentinden bulunan Mix Mateus Atacarejo isimli süpermarkette adeta can pazarı yaşandı. Metal rafların domino taşı gibi devrilmesi sonucu birçok kişi rafların altında kaldı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.
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