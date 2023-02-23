Brezilya'nın Mato Grosso eyaletindeki bir bilardo salonunda oyunu iki kez üst üste kaybeden 2 adam, kendilerine gülen 7 kişiyi vurarak öldürdü. Brezilya'nın Mato Grosso eyaletinin Sinop şehrinde iki kişi bir bilardo salonunda oyunu iki kez üst üste kaybetti. Çevredekilerin kendilerine gülmesine sinir olan şahıslardan biri salondaki bir adamı duvara yaslarken, diğer saldırgan ise av tüfeğini alarak geldi. Polis, 30 yaşındaki Edgar Ricardo de Oliveira ve 27 yaşındaki Ezequias Souza Ribeiro isimli şahısların ilk oyunu kaybettikten sonra daha fazla para almaya gittiğini ancak daha sonra tekrar kaybettiğini söyleyerek, aralarında 12 yaşında bir kız çocuğun da olduğu 7 kişiyi vurduklarını söyledi. Olay anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Yayınlanan görüntülerde silahlı saldırganların bilardo oyunundaki karşılaşmayı izleyen 7 kişiyi ateş açarak öldürdüğü görüldü.