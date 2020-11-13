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Brezilya'da akıllara durgunluk veren hırsızlık olayı! Öğretim üyesi canlı yayında ders anlatırken soyuldu

Brezilya'da akıllara durgunluk veren hırsızlık olayı! Öğretim üyesi canlı yayında ders anlatırken soyuldu
13.11.2020 11:34
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Brezilya'da akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Çevrimiçi ders anlatan öğretim üyesi canlı yayında soyuldu. Sao Paulo Üniversitesinde öğretim üyesi olan 51 yaşındaki Mario Candido Santos'un soyulduğunu gören öğrencilerin ve üniversite görevlilerinin ihbarıyla olay yerine hızlıca ulaşan polis ekipleri hırsızları yakaladı.


Brezilya'da akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Çevrimiçi ders anlatan öğretim üyesi canlı yayında soyuldu.

Brezilya'da bir öğretim görevlisi canlı yayında ders anlattığı sırada evine giren hırsızlar tarafından alıkonularak soyuldu.

Bölge basınına yansıyan habere göre, Sao Paulo Üniversitesinde öğretim üyesi olan 51 yaşındaki Mario Candido Santos'un evine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle internet üzerinden canlı yayında ders verdiği sırada 4 hırsız girdi.

Hırsızlardan biri Santos'un ağzını kapatıp, kıymetli eşyaların yerini sordu.

Santos'un soyulduğunu gören öğrencilerin ve üniversite görevlilerinin ihbarıyla olay yerine hızlıca ulaşan polis ekipleri hırsızları yakaladı.

Santos ve soygun sırasında evde bulunan hamile kızı yara almadan kurtarılırken hırsızların çaldığı cep telefonu, bir miktar para ve bazı eşyaların Santos'a iade edildiği belirtildi.

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