Brezilya Devlet Başkanı Luis Inacio Lula da Silva, yayınladığı bildiri ile eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun destekçilerinin dün Ulusal Kongre’ye düzenlediği baskını terör ve vandalizm” olarak nitelendirdi

Lula'nın yanı sıra Senato Başkanı Veneziano Vital do Rego, Temsilciler Meclisi Başkanı Arthur Lira ve Federal Yüksek Mahkeme Başkanı Rosa Maria Pires Weber'in de imzasının bulunduğu bildiride, Brasilia'da gerçekleştirilen terör, vandalizm, suç ve darbe eylemlerinin, cumhuriyet güçleri, demokrasi ve 1988 Anayasası savunucuları tarafından kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Bildiride, "Kurumsal hak taleplerinin Brezilya yasalarına uygun olarak alınması için birleştik. Anavatanımızın demokrasisini savunmak için toplumdan sükuneti korumalarını istiyoruz. İlerlemek ve ulusun sosyal adaletini sağlamak için ülkenin normalliğe, saygıya ve çalışmaya ihtiyacı var"

Bolsonaro'nun "Leo Indio" lakaplı yeğeni Leonardo Rodrigues de Jesus'un dün Ulusak Kongre'ye düzenlenen baskına katılan protestocular arasında olduğu ortaya çıktı. Indio, sosyal medya hesabından kongre baskını sırasında çektiği fotoğrafları ve görüntüleri paylaştı.

Brezilya polisi, başkentte bulunan ordu karargahı önünde kamp kurarak Lula hükümetine askeri darbe yapılmasını talep eden Bolsonaro destekçilerine müdahale etti. Brezilya ordusu tarafından yapılan açıklamada, kampta bulunan en az bin 200 Bolsonaro destekçisinin tahliye edilerek resmi makamlara teslim edildiği bildirildi. Açıklamada, protestocuların gözaltına alınmadıklarına vurgu yapılırken, dün yaşanan vandalizm olayları ile ilgili yürütülen soruşturmanın ilk aşaması olarak kimlik tespitleri ve bazı incelemelerin yapılacağı ifade edildi.

Brezilya Adelet Bakanı Flavio Dino yaptığı açıklamada, "Bu pazar ciddi suçlara katılan veya finanse eden" herkesin tespit edildiğini belirterek, suça karışanların önümüzdeki günlerde "adaletle yüzleşeceğini" söyledi. Dino, yetkililerin "suçluları" Brasilia'ya getiren otobüslerin plakalarını belirlediklerin

Brasilia'da dün yaşanan şiddet olaylarının ardından Devlet Başkanı Lula bölgeye federal müdahale kararı almış, başkent idaresinin 31 Ocak 2023

Ülkede yapılan başkanlık seçimlerinde Lula'nın 50,9 oy oranıyla Bolsonaro'yu mağlup ederek devlet başkanı seçilmesi sonrası,

Bolsonaro destekçileri seçimlerde hile yapıldığını iddia ederek geniş çaplı eylem başlatmıştı. Bir grup eylemci ise Lula hükümetine askeri darbe yapılmasını talep ederek başkent Brasilia'da yer alan ordu karargahı önünde kamp kurmuştu.