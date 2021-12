İngiltere'deki at yarışı, yarışseverleri şoke edecek cinsten. Wolverhampton'daki Betway Insider yarışında tam 8 at finişi birlikte geçti. İngiltere’nin ünlü at yarışı yorumcularından Martin Harris hayatında böyle bir yarışa ilk kez şahit olduğunu söyledi.