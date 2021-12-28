İngiltere'de düzenlenen bir at yarışı daha önce eşi benzeri görülmemiş bir olaya sahne oldu. Wolverhampton'daki Betway Insider yarışında tam 8 at finişi birlikte geçti.

Foto finiş görüntülerinin uzmanlar tarafından uzun süre incelenmesinin ardından Diamond Jill isimli safkanın milimetrik farkla yarışı kazandığı anlaşıldı.

İngiltere'nin ünlü at yarışı yorumcularından Martin Harris hayatında böyle bir yarışa ilk kez şahit olduğunu söyledi.

Sky Sports'dan Mike Cattermole ise, "Bundan daha çekişmeli bir bitiş gördüğümü sanmıyorum" ifadesini kullandı. Yarışı kazanan Diamond Jill sahibine 2 bin 700 sterlin (Yaklaşık 43 bin lira) kazandırdı.