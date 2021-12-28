Haberler Dünya Videoları Böyle yarış görülmedi! İngiltere'deki at yarışında tarihi anlar! 8 at finişi birlikte geçti

Böyle yarış görülmedi! İngiltere'deki at yarışında tarihi anlar! 8 at finişi birlikte geçti

Böyle yarış görülmedi! İngiltere'deki at yarışında tarihi anlar! 8 at finişi birlikte geçti
28.12.2021 16:55

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:29
HDP binasına saldırı...
Ana Sayfa 00:35
GOL | Kasımpaşa 5-3...
Ana Sayfa 00:38
GOL | Kasımpaşa 4-3...
Ana Sayfa 01:07
GOL | Kasımpaşa 2-1...
Ana Sayfa 01:50
GOL | Kasımpaşa 1-1...
Ana Sayfa 01:10
GOL | Kasımpaşa 1-0...
Ana Sayfa 00:36
Kasadan dakikalar içinde 10...
Ana Sayfa 01:02
Binlerce ölü balık kıyıya...
Ana Sayfa 01:14
Kızı Melisa paylaştı! İşte...
Ana Sayfa 01:50
Kripto para cinneti: Karısını...
Ana Sayfa 00:05
Ev haliyle kendine hayran...
Ana Sayfa 01:08
Yılbaşını kana bulayacaklardı!...

İngiltere'deki at yarışı, yarışseverleri şoke edecek cinsten. Wolverhampton'daki Betway Insider yarışında tam 8 at finişi birlikte geçti. İngiltere’nin ünlü at yarışı yorumcularından Martin Harris hayatında böyle bir yarışa ilk kez şahit olduğunu söyledi.

Dünya Videoları

İngiltere'de düzenlenen bir at yarışı daha önce eşi benzeri görülmemiş bir olaya sahne oldu. Wolverhampton'daki Betway Insider yarışında tam 8 at finişi birlikte geçti.

Foto finiş görüntülerinin uzmanlar tarafından uzun süre incelenmesinin ardından Diamond Jill isimli safkanın milimetrik farkla yarışı kazandığı anlaşıldı.

İngiltere'nin ünlü at yarışı yorumcularından Martin Harris hayatında böyle bir yarışa ilk kez şahit olduğunu söyledi.

Sky Sports'dan Mike Cattermole ise, "Bundan daha çekişmeli bir bitiş gördüğümü sanmıyorum" ifadesini kullandı. Yarışı kazanan Diamond Jill sahibine 2 bin 700 sterlin (Yaklaşık 43 bin lira) kazandırdı.

SON DAKİKA