Birbirinden entresan çikolatalı elbiseler podyumda boy gösterdi

Fransa’da çikolata ve moda severler, geleneksel olarak düzenlenen Çikolata Fuarında sunulan çikolatalı elbiselerle bir araya geldi. Fransa’nın başkenti Paris'te 26 yıldır düzenli olarak düzenlenen Çikolata Fuarı geçen yıl korona virüs salgını nedeniyle yapılamamıştı. Bir yıl aradan sonra tekrar düzenlenen Çikolata Fuarına çeşitli ülkelerden 100’e yakın çikolata üreticisi firma katıldı. Paris'te 28 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında ziyarete açık olacak Çikolata Fuarına, çikolata üreticisi firmalar ve çikolata mamulleri satışı yapan firma temsilcileri fuara büyük ilgi gösterdi.