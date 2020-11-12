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Bir Avrupalının İslam düşmanlığı itirafları: Avrupa'da İslamofobinin geldiği korkunç nokta!

Bir Avrupalının İslam düşmanlığı itirafları: Avrupa'da İslamofobinin geldiği korkunç nokta!
12.11.2020 10:09
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Son dakika haberine göre, Sosyal medyada paylaşılan bir video Avrupa'da İslamofobinin geldiği son noktayı gösterdi. Hollandalı Tamara Nimajyesse adlı bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı videoda kullandığı ifadeler oldukça çarpıcı ve Avrupa'da İslamofobinin geldiği korkunç boyutu gözler önüne serer nitelikte.


Sosyal medyada paylaşılan bir video Avrupa'da İslamofobinin geldiği son noktayı gösterdi. Hollandalı Tamara Nimajyesse adlı bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı videoda kullandığı ifadeler oldukça çarpıcı ve Avrupa'da İslamofobinin geldiği korkunç boyutu gözler önüne serer nitelikte.




İşte o sözler;
- Hollanda'da soykırımı inkar ederseniz bunun bir cezası vardır.
- Hollanda'da Yahudilere hakaret edemezsiniz. Bunun da bir cezası vardır.
- Hollanda'da "eşcinsel ve lezbiyenlere" hakaret edemezsiniz.
- Hollanda'da kiliseye giden Hristiyanlara "pedofili" diyemezsiniz.
- Bunun da bir cezası var ayrımcılık olur.
- Bunun da bir cezası var, bu bir hakaret sayılır.
- Ama Hollanda'da "Müslümanlardan nefret ediyorum, Peygamberlerine küfrediyorum" derseniz bu ifade özgürlüğü oluyor.
- Sen anlıyor musun? O zaman ben de anlıyorum.


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