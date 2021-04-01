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Biden'ın köpeği Major yine birini hastanelik etti

Biden'ın köpeği Major yine birini hastanelik etti
01.04.2021 10:41
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ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden'ın 2018'de sahiplendiği Major, yine bir görevliyi daha ısırıp hastanelik etti. Hafif yaralanan görevli tedavi edildi.


ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden'ın 2018'de sahiplendiği Major, bir ay içinde ikinci kez suç işledi. Saldırgan köpek, mart ayı başında bir kişiyi ısırdıktan sonra Biden çiftinin Wilmington'daki evine gönderilip eğitime alındı.



Üç yaşındaki Alman çoban köpeği, iki haftalık eğitimin ardından bir süre önce Beyaz Saray'a geri getirildi.

Ancak Major, pazartesi günü başkanlık birasının bahçesinde gezinti sırasında park görevlisine saldırdı. Hafif yaralanan görevli tedavi edildi.
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