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Biden yönetimi FETÖ elebaşını iade edecek mi? Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney A Haber canlı yayınında yorumladı

Biden yönetimi FETÖ elebaşını iade edecek mi? Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney A Haber canlı yayınında yorumladı
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Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, A Haber ekranında yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programında ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden ve yönetiminin Türkiye ile ilişkilerinin nasıl olacağını yorumladı. Peki, FETÖ, S-400 için olası yaptırımlar ve Suriye'de PKK/YPG'nin desteklenmesi gibi ikili ilişkileri olumsuz etkileyen hatta kopma noktasına getiren meseleler nasıl çözülecek? Biden yönetimi FETÖ elebaşını iade edecek mi? İşte Prof. Dr. Güney'in değerlendirmeleri...


A Haber ekranında yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programına konuk olan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, Biden yönetimi ile Türkiye'nin ilişkilerin nasıl olacağını değerlendirdi.

Prof. Dr. Güney canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

Biden yönetiminin şu anda Türkiye-ABD ilişkilerini nasıl yönlendireceği konusunda net bir yol haritasının elinde olduğunu sanmıyorum. Türkiye'nin avantajları var. Obama yönetimde başkan yardımcılığı yapan Biden ve Türkiye iki tarafta birbirini çok iyi tanıyor. Ama o dönemin Türkiye'siyle bu dönemin Türkiye'si aynı değil. Türkiye'nin bölgede kazanımları var. Bunun üzerinden ABD ile olan mevcut sorunlarımızı mücadele içerisinde ve eğer fırsat pencereleri açılabilirse büyük güçler arasındaki rekabet vs mutlaka olacaktır. ABD ile en yakın zamanda yine S-400 meselesinin yine karşımıza çıkacağından eminim. FETÖ meselesinde bir açılım beklemiyorum. Bu anlamda ABD'nin belirli açıklarının da ortaya çıkması söz konusu olabilir. Suriye konusunda Rusya ve ABD ilişkilerinin dengesinin nasıl gideceği önemli. Türkiye'nin kazanımları var, çoklu diplomasiyi sürdürmeli.

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