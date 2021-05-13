Haberler Video Dünya Videoları Biden: İsrail'in kendini savunma hakkı var

Biden: İsrail'in kendini savunma hakkı var

Biden: İsrail'in kendini savunma hakkı var
13.05.2021 14:35
Ana Sayfa 02:57
17-18 Mayıs tatil mi 2021?...
Ana Sayfa 01:18
"Oruçluyum benimle...
Ana Sayfa 01:46
Babacan’dan profesyonel...
Ana Sayfa 00:53
Çukurova'nın Demir'i paylaştı...
Ana Sayfa 00:53
NASA yayınladı! Mars’ta...
Ana Sayfa 05:16
İsrail'den Gazze'ye zehirli...
Ana Sayfa 14:31
Sadakatsiz 29. bölüm tek parça...
Ana Sayfa 00:32
Defne Samyeli’nin ‘’Yaza...
Ana Sayfa 01:13
İzmir Büyükşehir Belediyesi...
Ana Sayfa 02:20
Kudüs’ün onuru korumak her bir...
Ana Sayfa 05:21
Hilal Kaplan'dan Ali...
Ana Sayfa 00:48
Camdaki Kız 6. bölüm fragmanı...

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştüğünü belirterek "Binlerce roket topraklarına düşerken İsrail'in kendini savunma hakkı var." diye konuştu. Haberin detayları...


Joe Biden, Beyaz Saray'da Kovid-19 aşılamalarına ilişkin yaptığı basın toplantısı esnasında Filistin ve İsrail'de yaşanan son gelişmelere ilişkin bir soruyu yanıtladı.

İsrail'in yanı sıra Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Orta Doğu ülkeleri ile de bu konuda yakın temas halinde olduklarını belirten Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini ve bu konuda yakın zamanda bir açıklama yayımlayacaklarını söyledi.

Yakın zamanda durumun sakinleşmesini beklediğini vurgulayan Biden, "Binlerce roket topraklarına düşerken İsrail'in kendini savunma hakkı var." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Videoları