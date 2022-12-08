Benzin ve motorin fiyatlarında sert düşüş! Akaryakıta çifte indirim pompaya yansıdı

Son dakika haberine göre, akaryakıt fiyatlarında beklenen büyük indirim pompaya yansıdı. Benzin grubuna 2,15 kuruş, motorin grubuna ise 1.89 kuruş indirim geldi. İndirimin pompaya yansımasıyla benzinin litresi 18 liraya motorinin litresi ise 21 lira seviyelerine kadar geriledi. Böylece akaryakıt fiyatlarına toplamda 4 lira düşüş oldu.

BRENT PETROLDE SERT DÜŞÜŞ

Brent petrol varil fiyatı son bir ayda sert düşüş yaşayarak 80 doların altına geriledi. Önceki kapanışını 77.17 dolardan yapan Brent petrol varil fiyatı yeni güne yukarı doğru hareketle başladı. Önceki kapanışa göre saat 08.50 itibarıyla yüzde 0,76 artan Brent petrolün varil fiyatı 77,76 dolardan işlem görüyor.

BENZİN VE MOTORİNE BÜYÜK İNDİRİM

Brent petroldeki düşüş ve ABD piyasalarının açılmasının yurt dışı ürün fiyatları sert çakıldı. Fiyatlardaki bu gerileme yurt içinde de akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Benzin ve motorine 8 Aralık 2022 perşembe gününden itibaren büyük indirim geldi. Benzinin litresi 2 lira 13 kuruşluk indirimin ardından 3 ay sonra 18 lirayı gördü. Motorinin litresi ise 1 lira 89 kuruşluk indirimle 21 lira seviyelerine kadar geriledi.

Akaryakıtta son indirmlerin ardından benzinin litresi İstanbul'da 18,05 liradan Ankara ve İzmir'de ise 18,23 liradan satılıyor. Motorinin litresi ise İstanbul'da 21,02 liradan Ankara'da 21,17 liradan izmir'de ise 21,24 liradan satılıyor.

8 ARALIK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Türkiye Petrolleri'nin internet sitesinden edindiğimiz verilere göre 8 Aralık 2022 Perşembe günü oluşan güncel akaryakıt pompa fiyatları şu şekilde;

İSTANBUL AVRUPA YAKASI'NDA BENZİN MOTORİN LPG FİYATLARI

Motorin: 21,02 TL

Benzin: 18,05 TL

Otogaz-LPG: 10,82 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI'NDA BENZİN MOTORİN LPG FİYATLARI

Motorin: 21,04 TL

Benzin: 18,06 TL

Otogaz-LPG: 10,46 TL

ANKARA'DA BENZİN MOTORİN LPG FİYATLARI

Motorin: 21,17 TL

Benzin: 18,23 TL

Otogaz-LPG: 10,78 TL

İZMİR'DE BENZİN MOTORİN LPG FİYATLARI

Motorin: 21,24 TL

Benzin: 18,23 TL

Otogaz-LPG: 10,49 TL