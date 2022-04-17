Bella Hadid’den işgalci İsrail ve sansürcü Instagram’a görüntülü tepki

ABD'li Mark Zuzckerberg'in yönetiminde olan sosyal medya platformları Facebook ve Instagram, İşgalci İsrail'in Filistinlilere yönelik uyguladığı barbar tutumu perdelemek için kolları sıvadı ve sansür politikasını devreye soktu. Bu sansür politikasından dünyaca ünlü Filistin asıllı model Bella Hadid de nasibini aldı. İsrail barbarlığına karşı masum Filistinlileri ve gerçekleri savunan Hadid, Instagram'a sert tepki gösterek bir açıklama yayımladı. Dünyaca ünlü model, "Eğer beni gerçekten susturmak istiyorsanız; IDF'nin, İsrail hükümetinin ve Filistin'in nasıl olduğu hakkında gerçek bilgiler göstererek barışla öne çıkmaya devam edeceğim" şeklinde konuştu.