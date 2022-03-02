Batının iki yüzü! Ukrayna sınırında Nijeryalılar trenden atıldı! Afrika kökenliler tahliye trenine alınmadı!

Rusya Ukrayna savaşında batının ikinci yüzü yine göründü. Ukraynayı terk etmeye çalışan Nijeryalılar sınırda ırkçı saldırıya uğradı. tahliye treninden atılıp kamplara alınmadılar. Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'dan kaçmayı başaran Afrikalılar sınır hattında yaşananları anlattı. Çoğunluğu öğrenci olan Afrikalılar sınır hatlarında ten renkleri nedeniyle ırkçılığa uğradıklarını ifade etti. Romanya'ya geçen Esvatinili öğrenci Vukile Dlamini "Çok fazla ırkçılığa maruz kaldık. Polis bize silah bile doğrulttu. Fiziken ve ruhen çok yıprandım." şeklinde konuştu.