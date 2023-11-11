Başkan Erdoğan, Riyad'daki Ortak Zirve'de Konuştu: "Kudüs Bizim Kırmızı Çizgimiz"

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen "İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi"nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölgedeki şiddet olaylarını kınadı ve Kudüs'ün önemini vurguladı. Başkan Erdoğan, 7 Ekim'den bu yana Gazze ve Ramallah'a yaşananları tarif etmeye kelimeler kifayetsiz kalıyor. Sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları 'tarihte eşi benzeri görülmemiş barbarlık' olarak nitelendirdi ve Kudüs'ün barış içinde eski günlerine dönmesi gerektiğini belirtti.