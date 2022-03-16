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Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov görüştü
16.03.2022 14:06

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Ukrayna-Rusya savaşının başladığı 24 Şubat’tan bu yana yoğun diplomatik temasları sürdüren Türkiye, ateşkesin sağlanması ve savaşın sona erdirilmesi amacıyla girişimlerini artırıyor. Moskova'ya giden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü. İki mevkidaş görüşmeden sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Lavrov, "Türkiye'nin Ukrayna konusundaki dengeli tutumu çok önemli" dedi. Bakan Çavuşoğlu ise "Her iki tarafta da ilişkileri iyi olan bir ülke olarak ilişkileri olumlu yönde korumak için çaba gösteriyoruz. Antalya'ya gelip üçlü toplantıya katıldığınız için teşekkür ediyorum. Krizin barışçıl yollarla sonuçlanmasını istiyoruz. Bu dönemde diplomasi çok önem kazanıyor. Montrö Sözleşmesini uygulayacağımızı açıkladık." şeklinde konuştu.

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