Haberler Dünya Videoları BAE resmi ajansından "BAE-Türkiye kardeşliğine" videolu paylaşım!

BAE resmi ajansından "BAE-Türkiye kardeşliğine" videolu paylaşım!

BAE resmi ajansından "BAE-Türkiye kardeşliğine" videolu paylaşım!
14.02.2022 19:34

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Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) resmi haber ajansı WAM, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla "BAE-Türkiye kardeşliğine" vurgu yapılan Türkçe kısa bir video yayınladı. Videoda, "Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye, kardeşiz... Bir sevgi bağı var... Bizleri buluşturan, sevgi dolu ve parlak bir gelecek var... Birleşik Arap Emirlikleri'ne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz." ifadelerine yer veriliyor. Ayrıca Başkan Erdoğan'ın ziyareti öncesinde dün akşam da BAE'nin dünyaca ünlü Dubai'deki gökdeleni Burc Halife'ye Türk bayrağı ve Türkçe "Hoş geldiniz" yazısı yansıtılmıştı.

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