Azerbaycan'dan Şuşa'da tarihi zafer! Ermeniler bölgeden böyle kaçtı

Azerbaycan lideri İlham Aliyev, kuşatma altına aldıkları "Karabağ'ın kalbi" Şuşa'yı işgalden kurtarıldığını duyurdu. Bölgeden gelen görüntülerde Ermeni sivillerin Hankendi'yi terk ettiği ve araçlarla uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını geri almak için Ermenistan'a karşı başlattığı harekatta kritik bir nokta olan Şuşa'yı işgalden kurtardı.

Etkili bir askeri stratejiyle öncelikle Şuşa'nın Laçin koridoru ile bağlantısını kesen Azerbaycan ordusu, kuzey ve güney eksenlerinden Şuşa kentinin içine girerek kenti işgalden kurtardı.

KUYRUK OLUŞTURDULAR

Gelişmeler üzerine Ermeniler Dağlık Karabağ'ın sözde başkenti olan Hankendi'yi tahliye etmeye başladı.

Kentten gelen görüntülerde, yüzlerce insanın yola düşerek şehri terk etmeye başladığı görüldü.

Azerbaycan ordusunun bölgede büyük ilerleme kaydettiği tahmin ediliyor.

MÜJDEYİ, ALİYEV DUYURDU

Ulusa sesleniş konuşması gerçekleştiren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, tarihi müjdeyi "Şuşa, 28 yıl sonra işgalden kurtarıldı. Artık orada ezan sesi duyulacak" dedi.