Azerbaycan ordusu Ermenistan işgalinden kurtardığı Zengilan kentindeki karakollara bayrak çekti!

Azerbaycan Ermenistan işgali altındaki topraklarını adım adım kurtarıyor. Azerbaycan Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan İran sınırındaki Zengilan'a karakollar kurarak bayrağını göndere çekti. Sınır karakolunda görev yapan Albay Abbasov Afdandil, yaptığı açıklamada, Şuşa kentinin işgalden kurtulmasından duyduğu sevinci dile getirerek, "Bugün bizim için mukaddes bir gündür. Biz, muzaffer başkumandanımızın, 28 yıl 6 ay sonra Şuşa'nın işgalden kurtulmasını bizlere haber vermesinin sevincini yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.