Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Putin bir araya geldi

Moskova’ya gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, bölgesel sorunları görüştü. Putin, "Elbette bölgedeki durumun çözüme kavuşturulması en önemli konulardan biri kalmaya devam ediyor. Buna çok büyük ilgi gösteriyorsunuz ve önem veriyorsunuz. Uzlaşıcı çözümlerin bulunulması dolayısıyla sizlere teşekkür ederim. Bunlar her zaman en zor olanlardır" dedi. Aliyev, "Çatışma sonrası dönemin mümkün oldukça acısız geçmesi konusunda kararlıyız. Ortak girişimlerimizle bunu başarabildiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.