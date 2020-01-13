Avusturya'da İslam düşmanlığı! Yeni bakan Susanne Raab'dan skandal icraat: Başörtüsü yasağı 13.01.2020 01:04

Başbakan Kurz, Avusturya’da ilk kez Entegrasyon Bakanlığı kurulmasını kararlaştırarak, son birkaç yıldır tutarlı bir şekilde sürdürdüğü aşırı sağcı siyasetini Müslümanlar, Türkler ve diğer yabancılar üzerinden devam ettirme imkanını da kazanmış oldu. Muhafazakar-Yeşil hükümetinde Entegrasyon ve Kadınlardan Sorumlu Bakanı Susanne Raab bakan olarak ilk gerçekleştireceği icraatın ise başörtüsü yasağı olacağını açıkladı.