Avusturya'da İslam düşmanlığı! Yeni bakan Susanne Raab'dan skandal icraat: Başörtüsü yasağı

Başbakan Kurz, Avusturya’da ilk kez Entegrasyon Bakanlığı kurulmasını kararlaştırarak, son birkaç yıldır tutarlı bir şekilde sürdürdüğü aşırı sağcı siyasetini Müslümanlar, Türkler ve diğer yabancılar üzerinden devam ettirme imkanını da kazanmış oldu. Muhafazakar-Yeşil hükümetinde Entegrasyon ve Kadınlardan Sorumlu Bakanı Susanne Raab bakan olarak ilk gerçekleştireceği icraatın ise başörtüsü yasağı olacağını açıkladı.
Başbakan Kurz, Avusturya'da ilk kez Entegrasyon Bakanlığı kurulmasını kararlaştırarak, son birkaç yıldır tutarlı bir şekilde sürdürdüğü aşırı sağcı siyasetini Müslümanlar, Türkler ve diğer yabancılar üzerinden devam ettirme imkanını da kazanmış oldu.
MÜSLÜMAN KARŞITI BAKAN SUSANNE RAAB
Kurz, Entegrasyon Bakanlığı için Müslüman karşıtı adımlarıyla bilinen Susanne Raab gibi bir ismi seçerek ÖVP-FPÖ hükümeti döneminde izlenen aşırı sağcı siyasi uyumun devam ettirileceğinin de sinyallerini vermiş oldu.
BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI
Susanne Raab bakan olarak ilk gerçekleştireceği icraatının başörtüsü yasağı olacağını açıkladı. Saab'ın açıkladığı bu yasak Avrupa'nın bazı ülkelerinde hangi parti gelirse gelsin, ortak politika ırkçılık/İslam düşmanlığı olacağını gösteriyor.
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