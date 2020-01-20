Avustralya'da golf topu büyüklüğünde dolu fırtınası 20.01.2020 15:59

Avustralya'nın başkenti Canberra, Victoria, Yeni Güney Galler ve Queensland bölgelerinde golf topu büyüklüğünde dolu yağdı.

Aylardır orman yangınlarıyla mücadele eden Avustralya'yı bu kez dolu vurdu.

Golf topu büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle ağaçlar zarar gördü, araçların camları kırıldı.

Başkent Canberra'da başlayan yağış, Victoria, Yeni Güney Galler, Queensland ve Melbourne'de de etkili oldu.

Yetkililer, halkı sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.