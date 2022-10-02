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Avrupa'da enerji krizi ekonomiyi çökertti! Frankfurt'ta yollar bağımlılarla doldu

Avrupa'da enerji krizi ekonomiyi çökertti! Frankfurt'ta yollar bağımlılarla doldu
02.10.2022 12:18

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Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte Avrupa'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara karşılık Rusya Avrupa'ya doğal gazı kesti. Avrupa'da baş gösteren enerji krizi kışın yaklaşmasıyla birlikte iyiden iyiye etkisini gösteriyor. İtalya'da gazeteler, "Faturalar yıldızlara ulaştı, Avrupa parça parça" başlıklarıyla çıktı. Fırıncılar "Ekmek lüks gıda oluyor" tepkisinde bulundu. Almanya'da hastalar ilaç bulmakta zorlanıyor. Belçika'da restoranlar mum ışığında yemeği pazarlamaya çalışıyor. İngiltere'de ise odun kesip ısınmak isteyenler testere satışlarını artırdı.

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