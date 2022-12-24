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Avrupa karıştı! Atina ve Paris'te PKK yandaşları polisle çatıştı

Avrupa karıştı! Atina ve Paris'te PKK yandaşları polisle çatıştı
24.12.2022 13:59

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Avrupa karıştı! Fransa'nın başkenti Paris'te, bir Fransız vatandaşının etrafa silahla ateş açması sonucu en az 3 kişinin öldüğü, biri ağır 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırının Kürtlere yönelik yapıldığını öne süren, terör örgütü PKK yanlısı bir grup, alandaki polislere saldırdı ve caddedeki araç ve dükkanlara zarar verdi. Polis, saldırganlara göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Öte yandan Yunanistan'ın başkenti Atina'da da terör örgütü PKK yanlısı bir grup, Fransa'da 3 kişinin ölmesine neden olan silahlı saldırıyı protesto gerekçesiyle polise saldırdı.

Dünya Videoları
Paris'te ölenler PKK'lı çıktı! Atina ve Paris'te terör yandaşları polisle çatıştı...

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