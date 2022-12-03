Atina yönetimi Rodos Adası'nda tatbikat yaptı! Yunan komutan haddini aştı: "Gece gelsinler"

Son dakika haberi! Yunanistan Ege'deki provokaslarına devam ediyor. Atina yönetimi, uluslararası anlaşmalar gereği gayri askeri statüde olması gereken Rodos Adası'nda ABD'nin verdiği teçhizat ile silahlı tatbikat yaptı. Başkan Erdoğan"ın "bir gece ansızın" sözlerine karşı küstahça açıklamalarda bulunan Yunan Korgeneral Grigorios Bundliakis, "Gece gelsinler ve askerlerimizin nasıl savaştığını görsünler.” dedi. Başkan Erdoğan G20 sonrası yaptığı açıklamada, "İstediğin kadar o adaları doldur, bunların hiçbiri sana bir fayda sağlamayacaktır. Gelen uçaklar, silahlar, şunlar bunlar kar etmez. Bu iş kürek işi değil, yürek işidir." dedi.