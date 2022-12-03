Haberler Dünya Videoları Atina yönetimi Rodos Adası'nda tatbikat yaptı! Yunan komutan haddini aştı: "Gece gelsinler"

Atina yönetimi Rodos Adası'nda tatbikat yaptı! Yunan komutan haddini aştı: "Gece gelsinler"

Atina yönetimi Rodos Adası'nda tatbikat yaptı! Yunan komutan haddini aştı: "Gece gelsinler"
03.12.2022 11:52

OTOMATİK OYNAT

Dünya 00:30
Güzellik yarışmasında korkunç...
Dünya 01:38
Sergey Lavrov'dan ‘hastaneye...
Dünya 05:55
Rusya, Herson'un bir...
Dünya 00:16
İngiltere Kralı 3. Charles ve...
Dünya 01:07
İşte ABD ara seçimlerinde ilk...
Dünya 03:37
Fransız meclisinde ırkçılık...
Dünya 01:05
Eski Pakistan Başbakanı Imran...
Dünya 06:32
İmran Han'a yapılan suikast...
Dünya 01:25
Meksika’da kaza yapan tırı...
Dünya 01:39
Biden kendi başına oy...
Dünya 00:22
Güney Kore’deki Cadılar...
Dünya 00:09
Elon Musk'tan Twitter hamlesi!

Son dakika haberi! Yunanistan Ege'deki provokaslarına devam ediyor. Atina yönetimi, uluslararası anlaşmalar gereği gayri askeri statüde olması gereken Rodos Adası'nda ABD'nin verdiği teçhizat ile silahlı tatbikat yaptı. Başkan Erdoğan"ın "bir gece ansızın" sözlerine karşı küstahça açıklamalarda bulunan Yunan Korgeneral Grigorios Bundliakis, "Gece gelsinler ve askerlerimizin nasıl savaştığını görsünler.” dedi. Başkan Erdoğan G20 sonrası yaptığı açıklamada, "İstediğin kadar o adaları doldur, bunların hiçbiri sana bir fayda sağlamayacaktır. Gelen uçaklar, silahlar, şunlar bunlar kar etmez. Bu iş kürek işi değil, yürek işidir." dedi.

Dünya Videoları
SON DAKİKA