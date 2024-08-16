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Ateşkes görüşmelerine katliam darbesi! İsrail sinyal verdi: Saldırı başlatacağız! Hizbullah ilk kez tünellerde video paylaştı
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Ateşkes görüşmelerine katliam darbesi! İsrail sinyal verdi: Saldırı başlatacağız! Hizbullah ilk kez tünellerde video paylaştı

Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2024, 15:40   |   Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2024, 15:40

İsrail, 7 Ekim'de başlattığı saldırılara bir yenisi daha eklemeye hazırlanıyor. İsrail ordusu, Gazzelileri sıkıştırdığı El-Mevasi bölgesinin bazı kısımlarına saldırı başlatacağını duyurdu.Gazzelileri yeniden göçe zorlayan bu "tahliye kararının" Doha'da dün başlayan ve bugün de devam edecek olan ateşkes ve esir takası müzakerelerine etkisi henüz bilinmezken, Hizbullah'tan da karşı bir atak geldi. Hizbullah, İsrail'e gözdağı vermek amacıyla ilk defa uzun menzilli füzeleri taşıyan araçların da geçebileceği tünellerinin görüntülerini paylaşıldı.

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