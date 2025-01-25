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Ateşkes anlaşması devam ediyor: Hamas dört İsrailli kadın askeri serbest bırakacak
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Ateşkes anlaşması devam ediyor: Hamas dört İsrailli kadın askeri serbest bırakacak

Giriş Tarihi: 25 Ocak 2025 10:46 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2025 10:46

Gazze’de ateşkes anlaşması kapsamında ikinci rehine takasının bugün yapılması bekleniyor. Hamas Gazze’de varılan ateşkes anlaşması kapsamında dört İsrailli kadın askerin serbest bırakılacağını duyurdu. Filistinli Tutuklular Komisyonu, anlaşma şartları uyarınca Filistinlilerin İsrail'in Ofer Hapishanesi'ndeki serbest bırakılma işlemlerinin yerel saatle 10.00'da (GMT 08.00) başlayacağını bildirdi. Son olarak İsrail gazetesi Yediot Ahronot tarafından yayımlanan görüntülerde Kızılhaç araçlarının Gazze'de rehine takasının yapılacağı buluşma noktasına doğru ilerlediği görüldü. İzzeddin el Kasım Tugayları, Gazze'deki Filistin Meydanı'nda rehinelerin teslim edileceği belirtilen noktada toplandı.

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