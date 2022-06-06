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Asya'da tehlikeli gerginlik! ABD ve Güney Kore'den Kuzey Kore'ye balistik füzeli yanıt

Asya'da tehlikeli gerginlik! ABD ve Güney Kore'den Kuzey Kore'ye balistik füzeli yanıt
06.06.2022 09:58

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Son dakika haberi... Kuzey Kore'nin dün yaptığı 8 balistik füze denemesine bugün ABD ve Güney Kore'den yanıt geldi. Japon Denizi'nde yapılan tatbikatta iki ülke 8 balistik füze denemesi gerçekleştirdi. Rus ordusuna bağlı donanma da Pasifik Okyanusu'nda başlattığı tatbikatı sürdürdü.

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Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore'nin denemelerine karşı Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne 8 balistik füze fırlattı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığına göre, bu ülke ile ABD, Pyongyang'ın dün, kısa menzilli 8 balistik füze fırlatışına cevap verdi.

İki ülke askeri birimleri yerel saatle 04.45 sularında karadan karaya tip 8 balistik füze denemesi gerçekleştirdi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, "Hükümetimiz, Kuzey Kore'nin provokasyonlarına karşı kararlılıkla karşılık verecektir." dedi.

Ülkedeki ABD Kuvvetleri "US Forces Korea" (USFK), ABD Ordusuna ait bir ve Güney Kore'ye ait 7 füzenin, Japon Denizi'ne fırlatıldığını açıkladı.

Açıklamada "Kriz durumlarına ivedilikle müdahale için, ABD-Güney Kore güçlerinin kabiliyetini göstermek için ortak canlı tatbikat düzenlendiği" bildirildi.

17. KEZ DENEME
Kuzey Kore dün Pyongyang'ın yakınlarındaki Sunan dahil birkaç lokasyondan kısa menzilli 8 balistik füze denemesi gerçekleştirmişti.

Denemelerin, Güney Kore-ABD'nin 4,5 yıldır ilk kez düzenlediği ve 3 gün süren ortak askeri tatbikatı sonrası gelmesi dikkati çekmişti.

Son denemeyle birlikte Kuzey Kore 2022 başından bu yana 17. defa füze denemesi yapmış oldu.

RUS ORDUSU DA PASİFİK'TE
Rus ordusuna bağlı Pasifik Donanmasının 40'tan fazla savaş gemisi, 20 savaş uçağı ve helikopterle Pasifik Okyanusu'nda başlattığı tatbikat devam ediyor.

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