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Art arda patlamalar: Afganistan'da ülkenin en büyük askeri hastanesine bombalı saldırı

Art arda patlamalar: Afganistan'da ülkenin en büyük askeri hastanesine bombalı saldırı
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Son dakika haberi... Afganistan'ın başkenti Kabil'de ülkenin en büyük askeri hastanesine bombalı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 15 kişi öldü, 34 kişi yaralandı.

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Afganistan'ın başkenti Kabil'de ülkenin en büyük askeri hastanesine bombalı saldırı düzenlendi.

Vezir Ekber Han bölgesindeki Serdar Muhammed Davud Han Hastanesi'nin önünde infilak ettirilen ilk bombanın ardından, çevrede ikinci bir patlama meydana geldi.

Patlamaların ardından hastanenin içerisinden silah sesleri duyuldu.

Taliban yetkilileri olayla ilgili henüz açıklama yapmazken bölgeye giriş çıkışlar kapatıldı.

İlk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.

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