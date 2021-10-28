Araçların önüne atlayıp kendisini öldürmek istedi

Belarus'ta otoyolda araçların önüne atlayarak intihar etmek isteyen bir kişi sürücülerin manevralarıyla ölümden döndü. Belarus'un başkenti Minsk'te lüks aracıyla otoyolda hızla ilerleyen bir sürücünün peşine polis takıldı. Başlayan kovalamacadan sonra aracını otoyol kenarına park eden sürücü yolun ortasına geçti. Hızla ilerleyen araçların önüne atlayan şahıs, araç sürücülerinin manevralarıyla kazadan kurtuldu. Araçların önüne atlayan şahıs yol kenarına düşerek yaralandı. intihar etmek isterken sürücünün dikkati ile kurtulan şahıs hastaneye kaldırıldı