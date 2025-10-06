PODCAST CANLI YAYIN
Amsterdam’da Gazze'ye destek eylemine 250 bin kişi katıldı

Amsterdam’da 250 bin kişinin, Gazze’ye yönelik saldırılara sessiz kalan hükümeti protesto ettiği bildirildi.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Museumplein Meydanı'nda toplanan 250 bin kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması ve hükümetin bu konuda daha kararlı adımlar atması çağrısında bulundu. 'Kırmızı Hat' adıyla düzenlenen protestoda, eylemciler Hollanda hükümetini İsrail'in saldırılarına karşı yeterli tepki göstermemekle eleştirdi.

