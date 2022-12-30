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Amerikalı sinema yapımcısı Lori Etta Taub’u dolandıran şebekenin 5 üyesi tutuklandı

Amerikalı sinema yapımcısı Lori Etta Taub’u dolandıran şebekenin 5 üyesi tutuklandı
30.12.2022 21:02

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Aralarında Nijerya uyruklu bir kişinin de bulunduğu dolandırıcılık şebekesi, sosyal medya üzerinden tanıştıkları ABD uyruklu sinema yapımcısı Lori Etta Taub’u 3 milyon dolar civarında dolandırarak sırra kadem basmıştı. Taub’u yatırım yapma vaadiyle dolandıran şebeke, düzenlenen operasyonla çökertilmiş, ilk aşamada biri Nijerya uyruklu 4 kişi İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Polisi tarafından gözaltına alınmıştı. Üç milyon dolar (yaklaşık 56 milyon lira) civarındaki dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şebekeye yönelik operasyonun devamında gözaltı sayısının 9’a yükseldiği öğrenilirken zanlıların bu sabah erken saatte adliyeye sevki gerçekleşti. Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden kendisini “Alex Quin” olarak tanıtan C.A.E.'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dolandırıcılıkla suçlanan 2 şüpheli serbest bırakılırken, diğer 2 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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