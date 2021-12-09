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Amazon'a haksız rekabet ile suçlaması!

Amazon'a haksız rekabet ile suçlaması!
09.12.2021 23:17

OTOMATİK OYNAT

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talya Amazon'a acımadı. ABD merkezli online satış platformu Amazon’a, e-ticarette pazar hakimiyetini rakipleri aleyhine kötüye kullanmaktan 1 milyar 128 milyon avro ceza kesildi.

Dünya Videoları

Ellerindeki gücü tekkelleşerek kullanan teknoloji devlerine ve platformlarına dünya genelinde cezalar kesilmeye başlandı.

İtalya Rekabet Kurumu (Antitrust), ABD merkezli online satış platformu Amazon'a e-ticarette pazar hakimiyetini rakipleri aleyhine kötüye kullanmaktan milyar euroluk ceza kesti.

1 MİLYAR 128 MİLYON EURO
Rekabet kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Amazon'a Avrupa ve İtalya'daki lojistik ağını e-ticarette rakipleri aleyhine baskın şekilde kullanmaktan Avrupa Birliği (AB) normlarına aykırı davrandığı gerekçesiyle 1 milyar 128 milyon euro ceza kestiği belirtildi.

Amazon ise İtalya Rekabet Kurumu'nun bu cezasına tepki gösterdi.

Şirketten yapılan açıklamada, bu ceza "haksız ve orantısız" olarak nitelenirken cezaya itiraz edileceği kaydedildi.

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