Amazon'a haksız rekabet ile suçlaması!

Ellerindeki gücü tekkelleşerek kullanan teknoloji devlerine ve platformlarına dünya genelinde cezalar kesilmeye başlandı.

İtalya Rekabet Kurumu (Antitrust), ABD merkezli online satış platformu Amazon'a e-ticarette pazar hakimiyetini rakipleri aleyhine kötüye kullanmaktan milyar euroluk ceza kesti.

1 MİLYAR 128 MİLYON EURO

Rekabet kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Amazon'a Avrupa ve İtalya'daki lojistik ağını e-ticarette rakipleri aleyhine baskın şekilde kullanmaktan Avrupa Birliği (AB) normlarına aykırı davrandığı gerekçesiyle 1 milyar 128 milyon euro ceza kestiği belirtildi.

Amazon ise İtalya Rekabet Kurumu'nun bu cezasına tepki gösterdi.

Şirketten yapılan açıklamada, bu ceza "haksız ve orantısız" olarak nitelenirken cezaya itiraz edileceği kaydedildi.