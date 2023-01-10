Haberler Dünya Videoları Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yer alan kömür madeninin genişletilmesine karşı çıkan yüzlerce iklim aktivisti protesto düzenledi

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yer alan kömür madeninin genişletilmesine karşı çıkan yüzlerce iklim aktivisti protesto düzenledi

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yer alan kömür madeninin genişletilmesine karşı çıkan yüzlerce iklim aktivisti protesto düzenledi
10.01.2023 20:01

OTOMATİK OYNAT

Dünya 00:41
Ukrayna basın sözcüsü Ivanna...
Dünya 03:11
Irak’ta inşaat halindeki bina...
Dünya 00:31
Meksika'da hapishane...
Dünya 00:31
Meksika'da hapishaneye...
Dünya 02:01
Suudi Arabistan’da bir kişi...
Dünya 00:30
Hindistan’da kimya...
Dünya 00:18
Kabil'de patlama! Ölü ve...
Dünya 01:35
Kamboçya'da otelde yangın: 10...
Dünya 00:15
Okyanusta 2 gün önce kaybolan...
Dünya 02:32
ABD, Kanada ve Meksika’da...
Dünya 01:09
ABD'de kar fırtınası nedeniyle...
Dünya 07:04
Filipinler'de sel felaketi!...

Almanya’da Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle yaşanan enerji krizi sonrası Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yer alan kömür madeninin genişletilmesine onay verilmesi protestoya neden oldu. Yüzlerce iklim aktivisti, enerji firması RWE tarafından işletilen Garzweiler madenini genişletilmesi amacıyla Luetzerath köyünün yıkılmasını protesto etti. Göstericiler, Almanya’nın iklim politikasında gerileme yaşandığını belirterek, RWE’nin bölgeye girmeye çalışan araçlarını engelledi. Bazı göstericiler, kazdıkları çukurlarda otururken, bazıları ise kurdukları ahşap yapıların üzerine çıktı. Polis, protestocuları dağılmaları konusunda uyarmasının ardından yaka paça gözaltına aldı. Kaç göstericinin gözlatına alındığına ilişkin açıklama yapılmadı.

Dünya Videoları
SON DAKİKA