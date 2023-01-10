Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yer alan kömür madeninin genişletilmesine karşı çıkan yüzlerce iklim aktivisti protesto düzenledi

Almanya’da Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle yaşanan enerji krizi sonrası Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yer alan kömür madeninin genişletilmesine onay verilmesi protestoya neden oldu. Yüzlerce iklim aktivisti, enerji firması RWE tarafından işletilen Garzweiler madenini genişletilmesi amacıyla Luetzerath köyünün yıkılmasını protesto etti. Göstericiler, Almanya’nın iklim politikasında gerileme yaşandığını belirterek, RWE’nin bölgeye girmeye çalışan araçlarını engelledi. Bazı göstericiler, kazdıkları çukurlarda otururken, bazıları ise kurdukları ahşap yapıların üzerine çıktı. Polis, protestocuları dağılmaları konusunda uyarmasının ardından yaka paça gözaltına aldı. Kaç göstericinin gözlatına alındığına ilişkin açıklama yapılmadı.