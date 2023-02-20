Almanya’nın Heilbronn kentinde Türkiye’deki deprem felaketinde etkilenenler için imamlar ve papazla tarafından dua edildi

Heilbornn şehrinin merkezine kurulan yardım çadırı ile 1 haftada ayni yardımların yanı sıra AFAD'a bağışlanmak üzere 78 bin 577 euro nakit yardım toplandı.

Başkonsolos Koçak yaptığı açıklamada, Türkiye'de yaşanan deprem felaketlerinin ardından tüm sivil toplum örgütlerinin yardım için seferber olduklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın şehir meydanında düzenledikleri yardım kampanyasının kapanış etkinliğine katıldık, yine çok duygulandık. Herkes elbirliğiyle çalıştı. Bir haftadır satış yaptılar. Burada elde ettikleri yardımları ülkemize gönderiyorlar. Ülkemizde yaraları sarmaya onların da biraz katkısı olsun istediler. Çok duygulandık. Burada her gün çalışan hanımlarımıza çok teşekkür ettik. Burada toplanıp birlikte dua eden hem vatandaşlarımızdan ve birçok farklı milletten Heilbronn'da yaşayanlara teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunduk. Bu birliktelik ve beraberlik inşallah zor süreçlerinde üstesinden geleceğiz. Heilbronn'a teşekkür ediyorum" dedi.