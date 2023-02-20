Almanya’nın Heilbronn kentinde Türkiye’deki deprem felaketinde etkilenenler için imamlar ve papazla tarafından dua edildi

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde etkilenen Türkiye için dünyanın birçok ülkesinde yardım kampanyası devam ediyor. Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinde yer alan Heilbronn kentindeki Kiliansplaz Meydanı’nda Türkiye’deki deprem felaketinde etkilenenler için anma ve dua etkinliği düzenlendi. İmamlar ve papazla tarafından dualar edilen etkinliğe, Türkiye’nin Stuttgart Başkonsolosu Makbule Koçak, bölgede faaliyet gösteren sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda Türk ve Alman hayırseverler katıldı.