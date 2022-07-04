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Almanya'daki Türkler'in yaşam şartları nasıl? Gurbetçi Türk tek tek anlattı

Almanya'daki Türkler'in yaşam şartları nasıl? Gurbetçi Türk tek tek anlattı
04.07.2022 21:20

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Enflasyonu ve hayat pahalılığını sadece ülkemizde sananlara en güzel cevabı Almanya'da yapılan bir röportaj çok güzel veriyor. Almanya'da bir muhabir ülkedeki hayat şartlarını orada yaşayan Türk vatandaşlarına sordu. "'Almanya'daki Türkler kral gibi yaşıyorlar' diyorlar, bu doğru mu?" sorusuna yanıt veren emekli bir vatandaşın yanıtı her şeyi ortaya döktü. Emekli maaşının 995 euro olduğunu ifade eden vatandaş, "Bunu Türkiye’de söylediğiniz zaman 'Ooo...' diyorlar, değil mi? Ama ev kiram 806 euro oldu." dedi.

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