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Almanya'daki kilise saldırganının kimliği belli oldu

Almanya'daki kilise saldırganının kimliği belli oldu
10.03.2023 19:59

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Almanya'nın Hamburg kentindeki lsterdorf semtinde yer alan Yehova Şahitleri'ne ait bir kiliseye silahlı saldırı düzenleyen ve 7 kişiyi öldüren saldırganın kimliği açıklandı. Hamburg polis şefi Matthias Tresp, olayın ardından düzenlenen basın toplantısında, saldırganın Philip F. isimli 35 yaşında bir Alman vatandaşı olduğunu ve 18 ay önce kilise üyeliğinden ayrıldığını söyledi. Yetkililer, saldırganın olay sırasında 100 elden fazla ateş ettiğini ve kilisede 4 erkek, 2 kadın ile hamile bir kadının bebeğinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bebeğin annesinin ise kurtulduğu bildirildi. Polis, saldırganın daha sonra intihar ettiğini belirtirken, evine düzenlenen baskında da 15 adet dolu şarjör bulunduğunu söyledi. Saldırının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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