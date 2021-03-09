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Almanya'da ırkçılık! Türk asıllı spikerin haber bültenini Türkçe açması sağcıların tepkisini çekti

Almanya'da ırkçılık! Türk asıllı spikerin haber bültenini Türkçe açması sağcıların tepkisini çekti
09.03.2021 16:23
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Son dakika haberi: Almanya'da ırkçılık! Alman devlet televizyonu ARD'de spikerlik yapan Türk asıllı Pınar Atalay, Tagesthemen (Gündem) adlı haber bülteninin açılışını Türkçe yapması aşırı sağcıların tepkisine neden oldu. Türk gurbetçiler ise spiker Atalay'a destek çıktı.


Almanya'da aşırı sağcıların Türklere yönelik başlattığı karalama kampanyasına bir yenisi daha eklendi.Alman devlet televizyonu ARD'de spikerlik yapan Türk asıllı Pınar Atalay, Tagesthemen (Gündem) adlı haber bülteninin açılışını Türkçe gerçekleştirdi.

LİNÇ KAMPANYASI BAŞLATILDI

Haber bülteni açılışında Türkçe olarak, "Tagesthemen programına hoş geldiniz. Bugün stüdyoda Pınar Atalay ve Maus" sözleriyle başlayan Atalay, aşırı sağcıların hedefi haline geldi.

Canlı yayında Türkçe'yi hazmedemeyen aşırı sağcılar Atalay'a "Türkiye'ye git', 'Türkçe Almanya'ya ait değildir' sözleriyle linç kampanyası başlattı.

VERGİLERİNİ GERİ İSTEDİLER
Atalay'a tepki gösteren aşırı sağcılar sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımda, zorunlu olarak ödenen radyo ve televizyon vergilerini hükümet yetkililerinden geri talep etti.

Atalay'a Türk gurbetçileri ve bir çok Alman vatandaştan destek mesajları yağdı.

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