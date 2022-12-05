Almanya'da bıçaklı saldırı: Okula giden çocukları hedef aldı

Son dakika haberi...Almanya bıçaklı saldırıya sahne oldu. Alman basını saldırganın Illerkirchberg kasabasında okula giden çocukları hedef aldığını yazdı. Saldırıda iki kız öğrenci ağır yaralandı. Saldırıya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.
Son dakika haberi...Almanya bıçaklı saldırıya sahne oldu. Alman basını saldırganın Illerkirchberg kasabasında okula giden çocukları hedef aldığını yazdı. Saldırıda iki kız öğrenci ağır yaralandı. Saldırıya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.
Son dakika haberi...Almanya'nın Augsburg kenti yakınlarındaki Illerkirchberg beldesinde okula giden iki kız çocuğuna bıçaklı saldırıda bulunulduğu bildirildi.
Yerel polis, iki kız çocuğunun okul yolunda bıçaklı saldırıya uğradığını ve her iki kızın ağır yaralandığını açıkladı.
Kızların hastanede tedaviye alındıkları belirtildi.
Polis, saldırganın olay yeri yakınındaki bir eve girdiğini, eve yapılan baskında 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Saldırının nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Belediye Başkanı Markus Häussler, korkunç eylem karşısında şoke olduğunu belirterek ailelere yardımcı olacaklarını kaydetti.